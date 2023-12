Нужно написать:

-плагин для wordpress, обращение к которому будет идти по апи со стороннего ресурса.

-небольшой скрипт для тестирования, при помощи которого можно будет протестировать работу плагина. Скрипт размещается на сайте А, а плагин на сайте Б, на котором установлен вордпресс.

-описание АПИ.

Необходимые команды АПИ:

-проверка авторизации (OK, если ключ АПИ правильный);

-загрузка статьи и картинок с публикацией поста (параметры: дата публикации, название, тело поста, категория, теги, картинки, [Title, Description – сработает, если установлен плагин All in One SEO pack];

-получение списка категорий блога;

-получение списка тегов.

Если присутствует дата публикации, то пост ставится в план на публикацию на заданную дату.

Требования к PHP: последняя версия. Требования к плагину: поддержка WP версий 3.*. Требования к API: стандарт xml-rpc.

Плагин должен проверять мой сайт на наличие обновлений и если они есть, предлагать обновится и выполнять эту операцию, если нужно.

Более подробное ТЗ предоставлю на стадии согласования деталей.

Требование к исполнителю:

обязательно опыт написания плагина к WP;

желательно опыт создания API на основе стандарта xml-rpc.

В предложении укажите плагин(ы) к WP, которые вы написали.

Бюджет: 500 вмз. Безопасная сделка.