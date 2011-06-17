Образование: ВГИК и курсы дизайна.

25 лет работы на ТВ осветителем, ассистентом кинооператора, телеоператором, есть опыт работы дизайнером, правда не такой большой как на ТВ, но всё же...

Уверенно владею, как классической-плёночной фототехнологией, так и современной-цифровой. Неплохо знаком с 3dsMax, CorelDRAW, PhotoShop, Adobe Flash...

Берусь только за те дела, с которыми уверен, что справлюсь, поэтому довожу начатое дело до конца, сколько бы это времени не заняло!

Всегда готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству!