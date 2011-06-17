Образование: ВГИК и курсы дизайна.
25 лет работы на ТВ осветителем, ассистентом кинооператора, телеоператором, есть опыт работы дизайнером, правда не такой большой как на ТВ, но всё же...
Уверенно владею, как классической-плёночной фототехнологией, так и современной-цифровой. Неплохо знаком с 3dsMax, CorelDRAW, PhotoShop, Adobe Flash...
Берусь только за те дела, с которыми уверен, что справлюсь, поэтому довожу начатое дело до конца, сколько бы это времени не заняло!
Всегда готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
8 баллов
14 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Обработка фотографий
1 отзыв
от $10
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3D-графика
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от $10
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Анимация
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Баннеры
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Верстка полиграфии
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от $10
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Дизайн продукции
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от $10
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Дизайн сайтов
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от $50
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Иконки и Пиксель-арт
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от $5
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Иллюстрации и Рисунки
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от $10
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
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от $10
от 1 дня
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Наружная реклама
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от $10
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Презентации
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от $50
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Фирменный стиль
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от $50
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Фотосъемка
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от $10
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