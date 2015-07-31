Макет флаера выездного путешествия

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок235 просмотров

Мне нужно создать макет двухстороннего флаера ф. А4. Все картинки и текст прилагаю. Сроки поджимают - в понедельник отдавать на печать.

11 лет назад
Ekaterina_Posoh
Екатерина 
44 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$20
1 день
Очень рекомендую. Анатолий работает быстро и хорошо. Прислушивается к тому, что нужно клиенту.
Поработали нормально. Екатерина отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
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