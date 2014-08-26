Добрый день! Нужен макет коробки для сим карты. Интересный современный дизайн!
Дизайн листовки
Для компании занимающейся ремонтом и отделкой квартир и офисов, необходимо разработать дизайн рекламной листовки.
Необходимо несколько вариантов для разных целей, но содержание одно.
Макеты прикрепил.
Нужно не просто скопировать, а использовать ту же информацию, но сделать другой макет, не хуже.
1. Формат А5, цветность 3+3 (черный, синий, красный, две стороны), формат любой
2. Формат А5, цветность 1+1 (черный, две стороны), формат любой
3. Формат А5, цветность 1+0 (черный, одна сторона), формат КНИЖНЫЙ. Если вся информация будет очень мелкой, то лучше сократить, оставить только основное, основные акценты (стоимость, качество и т.д.) - объявление будет расклеиваться на улице и нужна высокая читабельность. Так же для этого макета нужны внизу 4-5 отрывных корешка с насечкой для разрезания. Корешки должны содержать: РЕМОНТ НЕ ДОРОГО и ТФ с кодом.
4. Формат А6, цветность 3+3 (черный, синий, красный, две стороны), формат любой.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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