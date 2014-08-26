Дизайн листовки

# 1 — $ 60

Для компании занимающейся ремонтом и отделкой квартир и офисов, необходимо разработать дизайн рекламной листовки.

Необходимо несколько вариантов для разных целей, но содержание одно.

Макеты прикрепил.

Нужно не просто скопировать, а использовать ту же информацию, но сделать другой макет, не хуже.

1. Формат А5, цветность 3+3 (черный, синий, красный, две стороны), формат любой

2. Формат А5, цветность 1+1 (черный, две стороны), формат любой

3. Формат А5, цветность 1+0 (черный, одна сторона), формат КНИЖНЫЙ. Если вся информация будет очень мелкой, то лучше сократить, оставить только основное, основные акценты (стоимость, качество и т.д.) - объявление будет расклеиваться на улице и нужна высокая читабельность. Так же для этого макета нужны внизу 4-5 отрывных корешка с насечкой для разрезания. Корешки должны содержать: РЕМОНТ НЕ ДОРОГО и ТФ с кодом.

4. Формат А6, цветность 3+3 (черный, синий, красный, две стороны), формат любой.