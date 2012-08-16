Рекламный макет для обложки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт20 заявок178 просмотров

Здравствуйте!

Требуется сделать 2 макета рекламы для журнала.

Один макет — на всю обложку, второй — на половину обложки.

Дизайны могут быть в одном стиле, но не должны копировать друг друга.

Рекламировать будем интернет-магазин (сам сайт).

Подробные требования приложены.

11 лет назад
pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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