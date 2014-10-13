asiat2014

Иванова Анна asiat2014

 
41 годРоссия/Владимир
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$77
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Belyanskiy
Кирилл 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов(-2)
$77
10 баллов
4 года назад
Создание лендинга под ключ
Очень приятно было работать с Анной, умеет объяснить что ей нужно от сайта, очень терпеливый человек, мы делали множество правок, чтобы довести сайт до идеала! Советую к сотрудничеству 5/5!!! Также могу заметить, что человек понимает и принимает то, что я ей говорил. К примеру мои примечания к дизайну!
Заказывала создание сайта "под ключ". Работа выполнена на 5+. отличное качество, индивидуальный подход. Кирилл учел все нюансы и даже больше. Рекомендую всем обращаться к Кириллу.
Ответный отзыв
Navu
Олег 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Написание статьи
С первых минут понимаешь, что имеешь дело с адекватной заказчицей. Анна всегда на связи, грамотно ставит задачу. Чувствуется заинтересованность в результате. Общение непринужденное, открытое. Очень милая девушка. Мгновенная оплата. Рекомендовать ли? Такая заказчица и самому нужна! Рекомендую!
Было приятно работать! Все четко и выполнено раньше срока! Рекомендую и сама буду дальше обращаться! 👏👏👏
Ответный отзыв
natamaster
Наталия 
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Разработка рекламного модуля
Приятное общение, четко поставленная задача, оплата в срок. Заказчик всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству!
Очень понравилось работать. Креативный дизайнер, работает быстро, качественно и самое Важное с пониманием того что хочет Заказчик. Очень рекомендую!!!
Ответный отзыв
kokalola
Ирина 
38 летЛитва
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Создание рекламного модуля в журнал
Необыкновенно приятно работать с Анной! Рекомендую ее как ответственного и серьезного заказчика. Задача поставлена четко, материалы присланы вовремя, обратная связь велась на протяжении всего проекта. Анна давала свободу творчеству, в то же время, отлично направляла творческий поиск в нужное русло. Удачи Вам в работе и хорошего настроения!
Прекрасный дизайнер!!! Рекомендую! Очень приятно работать!!! Спасибо!
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