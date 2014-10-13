Необходимо сделать визитку для сторис в Инстаграмм. Срок изготовление 5 часов. С момента утверждения исполнительно и оплаты. Визитка коллаж с фото текстом и музыкой.
- Презентации12 заявокЗакрыт4 года назад
Я хотела бы заказать иллюстрацию для своего аккаунта инстаграм.У меня профиль по банкротству физических лиц.Мне необходим 3 рисунок Героиня-1- девушка средних лет блондинка, в деловой одежде (костюм, брюки и рубашка, либо рубашка и юбка) в полный рост(ну или почти в ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт4 года назад
Сознание лендинга на wordpress лендинг по типу этого [url=https://freelance.ru/StasikBubble/landing-page-bankrotstvo-fizicheskih-lic-3441384.html]https://freelance.ru/StasikBubble/landing-page-bankrotstvo-fizicheskih-lic-3441384.html[/url] банкротство физических лиц. Дополнительно необходим плагин отображающий с нашего инстаграм последние публикацииСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Рекламный модуль в журнал- на тему банкротства граждан. Логотип предоставляем, в остальном свобода творчества.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Создание рекламного модуля Банкротство гражданВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Поисковое продвижение сайта. Создание групп и привязка к сайту в социальных сетях.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт7 лет назад
Написание статьи о статусе судьипо породе в системе РКФ. 3000 знаков. Есть тезисы статьи дополнительная информация берется с сайтов и с других открыт источников.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Рерайт статей о банкротстве, снижении кадастровой стоимости итд. 3-4 статьи в неделю по 3000 знаков.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Рерайтинг текста, на юридическую тематику. 3-4 статьи в неделю по 3000 знаков. На тему банкротство в РФ, снижение кадастровой стоимости земли и недвижимости итдКопирайтинг36 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо верстать ежемесячную газету -8 полос. Газета действующая есть все исходники и обложки. бюджет -2000 рубВерстка полиграфии8 заявокЗакрыт9 лет назад
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Создание нового сайта на базе существуещего.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Разработка рекламного модуля для юридической компании. 20 -30 доллДизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Написание продающих текстов для юридической компании. Коммерческие предложения, тексты для рекламных модулей, брошюр, буклетов. Мы даем Вам описание услуги, отвечаем на возникающие вопросы, Вы пишите "просто о сложном" расставляете акценты, выделяете преимущества, побуждаете клиента ...Нейминг и Слоганы10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Создание рекламного модуля для юридической компании в журнал. Есть текст и логотип. Нужен мега креативный подход к разработке дизайна!Оплата желательно карта Сбербанка, но рассматриваются и другие варианты.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад