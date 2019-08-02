Иллюстрация для инстаграм

Я хотела бы заказать иллюстрацию для своего аккаунта инстаграм.У меня профиль по банкротству физических лиц.Мне необходим 3 рисунок Героиня-1- девушка средних лет блондинка, в деловой одежде (костюм, брюки и рубашка, либо рубашка и юбка) в полный рост(ну или почти в полный), с улыбкой, возможно держащяя в руках документы, планшет.2-таже девушка выходит из суда , улыбка в руках решение суда и портфель , на заднем фоне вывеска суд3 таже девушка сидит в офисе в кресле и о чем то думаетВажно: в дальнейшем для постов, я буду указывать на этом рисунке, какие то слова, выражения + необходимо указать отсылку к профилю и сайтуРисунок должен быть яркий и красочныйЖелательно посмотреть примеры Ваших работ.