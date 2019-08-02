Создать картинку для рекламы в инстаграм

Требуется создание двух картинок для рекламы в инстаграм по теме:1. Доставка грузов из китая в москву2. Доставка грузов из китая в питерКакой эффект нужно получить:1. Чтобы по картинке без надписей было понятно что это грузоперевозки из китая в россию (были случаи что картинки с самолетом сразу ассоциируются с авиабилетами и не важно какой текст указан)2. Обязательное добавление логотипа компании