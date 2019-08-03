Нарисовать 18 иконок в едином стиле (есть примеры) (ч/б)

$54
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок255 просмотров

Контейнер для иконки 32х32 пикселя. На выходе от вас EPS файл с сетом иконок.

Сами иконки под каждый раздел я уже подобрал, из скриншотавам должно быть примерно понятно в каком стиле мне нужны картинки.

За каждую иконку плачу по 3$.

Прежде чем взять заказ в работу, пожалуйста, пришлитепримеры ваших работ с иконками. Спасибо!

6 лет назад
avlas
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

nkm_studio
Кирилл 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Нарисовал сет иконок.
Оплата вовремя - рекомендую.

Заявки фрилансеров

nkm_studio
Кирилл 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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