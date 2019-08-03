Нарисовать 18 иконок в едином стиле (есть примеры) (ч/б)

Контейнер для иконки 32х32 пикселя. На выходе от вас EPS файл с сетом иконок.

Сами иконки под каждый раздел я уже подобрал, из скриншотавам должно быть примерно понятно в каком стиле мне нужны картинки.

За каждую иконку плачу по 3$.

Прежде чем взять заказ в работу, пожалуйста, пришлитепримеры ваших работ с иконками. Спасибо!