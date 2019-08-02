Перерисовать клипарт с образца: вензеля из осенних листиков – в буклет

Образец, с которого перерисовывать (pdf-файл) и буклет (docx-файл), куда будет вставлен результат – в прицепе.

Надо чтобы было один в один как на образце. Ну или почти один в один.

Результат прислать в двух форматах: в векторном и в .png

Сколько это будет стоить?