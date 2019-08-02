Перерисовать клипарт с образца: вензеля из осенних листиков – в буклет

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Завершен1 заявка174 просмотра

Образец, с которого перерисовывать (pdf-файл) и буклет (docx-файл), куда будет вставлен результат – в прицепе.

Надо чтобы было один в один как на образце. Ну или почти один в один.

Результат прислать в двух форматах: в векторном и в .png

Сколько это будет стоить?

6 лет назад
Vedrus
Антон 
41 год
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Ожидания оправданы.
все ок

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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