Основываясь на принципах flat-дизайна нарисовать персонажа в образе детектива (Шерлока Холмса). Работа подразумевает персонажа в шести разных позах. Подробное ТЗ смотрите в приложенном PDF. Желательно иметь ...
Иллюстратор для Facebook Ads для Online SexShop
Мы занимаемся маркетингом для этой компании, это онлайн секс-шоп американский, мы запустили этот сайт менее месяца назад, однако мы хотели бы по-новому взглянуть на дизайн и творческие моменты в этой индустрии в целом. До сих пор конкуренты постят фото дешевого сексуального характера для дислей рекламы, но мы бы хотели это сделать в юник манере. Примеры работ и стиля иллюстрации, которые нам нравятся прикреплены.
Сайт называется Holyfour.com
Мы хотим начать с Facebook & Display Ads:
Нам нужна 2 ад в трех размерах:
Facebook Display: 1,200 x 628 pixels
Facebook and Instagram Stories & Snapchat: 1,080 x 1,920 pixels
Google Display: 300 x 250
Больше инфы про адс размеры и ratio тут:
https://adespresso.com/blog/facebook-ad-image-size/
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/article/top-snap-specs
Facebook очень жесток для индустрии взрослых, и, как мы знаем, почти никто из наших конкурентов не запускает его там, так как это все очень баниться. Поэтому рекламные объявления должны быть не очень «сексуального характера», а скорее абстрактными. На данный момент у нас есть 2 концепции, с которых мы хотели бы начать, а там если у вас есть идеи другие мы с радостью рассмотрим.
1. Targeting - аудиторию США. (Общая группа) для тех, кто может в общем заинтересоваться секс игрушками.
Есть одна знаменитая старая песня «They call me Stacie, that’s not my name», и мы хотим использовать ее в рекламе. Поэтому концепция заключается в следующем (примерно, сделали набросок в Сanvas, так чтобы понять концепт). Однако, если у вас есть какие-либо другие ассоциации с секс игрушками: например, фаллоимитатор, вибраторы, анальные шарики, помпа для пениса, страпон и тд. Мы были бы рады услышать это. Мы хотим использовать ассоциации и воображение по максимуму. То, что мы нарисовали с виноградом, просто концепт, хоть и сейчас внешне это никак не должно оцениваться)
2. ОTargeting - аудиторию США (Lesbian couples or solo lesbian)Концепция была такой: «Just fingering? Nah.." - типа пробуйте больше....Однако мы не придумали никакой визуализации. Возможно, у вас, как у дизайнера, есть идеи, как это лучше представить.У нас есть больше концепций, но с этих мы можем начать и посмотреть, к каким результатам это приведет, будут ли они одобрены Фейсбуком, а затем сможем делать гораздо больше.
Если у вас есть какие-либо другие идеи по этому поводу, будем рады выслушать их, так как мы открыты для общения и очень любим креативность. Желательно чтобы человек уже имел опыт создания Ads рекламных и понимал, что основа лежит в концепте и аудитории, которой это посвязщается.
Внизу мы прикрепили работы илююстраторов, которые нам нравятся (они разного стиля) но там где розовый бекграунд есть неплохие идеи). Нам бы хотелось что-то такого как финальный результат.
Если это то, что вам было бы интересно сделать, будем рады обсудить детали, и сроки. Нам чем раньше, тем лучше) Спасибо!
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