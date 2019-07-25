Необходимо нарисовать электропроект

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Необходимо нарисовать электропроект, Добрый день необходимо нарисовать электропроект в автокаде. Пример я приложил как должен выглядеть готовый результат. Для этого проекта все данные я дам, необходимо только нарисовать.

AutoCAD
6 лет назад
stanislav02
Станислав 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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