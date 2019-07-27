Перерисовать картинку в векторе

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен11 заявок269 просмотров

Нужно перерисовать картинку в векторе. Пример прикрепляю.

Пишите стоимость. Спасибо!

6 лет назад
guest_15217069586459
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Max_Proger
Максим 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Отличный специалист, рекомендую к сотрудничеству
Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

Max_Proger
Максим 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
6 лет назад