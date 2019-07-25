Нарисовать обложку для Вк и ФБ

Огромную благодарность хочется выразить Фёдору за проделанную работу. Он отлично справился со всеми поставленными задачами и моими пожеланиями. Я просто в восторге! Работать с Фёдором было очень приятно. Творческий, доброжелательный, исполнительный,также порадовала оперативность с которой была выполнена работа! Ещё раз спасибо!