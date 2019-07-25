Нарисовать обложку для Вк и ФБ

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Завершен1 заявка150 просмотров

Добрый день.Нам нужна обложка под вк в примерно таком стиле для коворкинга, в таком стиле.(прикрепляю пример)

Вся дополнительная информация по факту обращения.

6 лет назад
Vpmedia
Медиа 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Abasheff
Фёдор 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$7
1 день
Escrow
Огромную благодарность хочется выразить Фёдору за проделанную работу. Он отлично справился со всеми поставленными задачами и моими пожеланиями. Я просто в восторге! Работать с Фёдором было очень приятно. Творческий, доброжелательный, исполнительный,также порадовала оперативность с которой была выполнена работа! Ещё раз спасибо!
Вежливый и тактичный заказчик. Чёткое ТЗ, имеет чувство стиля и понимает, чего хочет. Общение приятное, с оплатой проблем не возникло! Рекомендую к сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

Abasheff
Фёдор 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад