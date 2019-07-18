Нужно перерисовать арт из игры (рескин) Игра в стиле готовки еды. Нужно перерисовать основные объекты в игре, кнопки, персонажей, сделать несколько промо картинок Много мелкого арта (в некоторых случаях будет достаточно изменения цветовой ...
Нарисовать комикс для некоммерческого использования. 10 страниц.
Доброго времени суток! Нужен художник-иллюстратор с руками из плечей, хорошим воображением и чувством юмора. Стиль как у Марвел, прототип - реальные люди. Нужно, чтобы были похожи. Персонажа два (главные герои), еще несколько - в одной сцене. Сюжет расскажу подробнее в личной переписке.
Скажите, пожалуйста, хотя бы приблизительную цену. За одну страницу (делится на 4 части) или за всю работу.
Спасибо.
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