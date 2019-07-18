Нарисовать комикс для некоммерческого использования. 10 страниц.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок250 просмотров

Доброго времени суток! Нужен художник-иллюстратор с руками из плечей, хорошим воображением и чувством юмора. Стиль как у Марвел, прототип - реальные люди. Нужно, чтобы были похожи. Персонажа два (главные герои), еще несколько - в одной сцене. Сюжет расскажу подробнее в личной переписке. 

Скажите, пожалуйста, хотя бы приблизительную цену. За одну страницу (делится на 4 части) или за всю работу.

Спасибо.

6 лет назад
kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

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