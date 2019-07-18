Необходимо отрисовать модели с существующий, необходимо изменить ракурс и цветовую гамму (подобрать цвет на все модели похожий) для сайта Модели связаны с горно-шахтным оборудованием (дробилки, грохота, конвейера и т.д.) всего около 7 моделей, необходима ...
Серия Пасхальных и Рождественских иллюстраций [Индив.][Эскиз][Катя]:
О НАС: Частная студия комплексных креативных решений.
Ищем Талантливого опытного Художника-иллюстратора для создания Серии качественных иллюстраций.
*** Тематика проекта: "Пасха и Рождество". ***
Рассматриваем варианты постоянной работы, а также временного сотрудничества.
ЗАДАЧА:
Нарисовать серию иллюстраций для Рождественских и Пасхальных сюжетов.
Созданные вами иллюстрации буду использованы для широкоформатных биг-бордов, поэтому исходное разрешение иллюстраций должно быть достаточно высоким.
Каждая тематическая серия (Рождество или Пасха) будет состоять из 3-4 иллюстраций в одном стиле и манере исполнения.
Примеры возможных Композиций есть в прикрепленных файлах.
НА ЗАМЕТКУ: в этих Примерах показаны возможные варианты Композиций. Стилистика исполнения безусловно может отличаться и мы ждем выполнения всех иллюстраций в вашем оригинальном стиле.
Поэтому, для того, чтобы нам было удобнее и более точно понять в каком ключе эта работа будет выполнена лучше именно вами - присылайте нам ваши наиболее сильные работы в ответ.
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ:
• нарисовать иллюстрации с использованием компьютерной графики
• передать исходные материалы в формате png
ПО ОПЛАТЕ:
Указанный Бюджет и Срок относится к каждой иллюстрации в отдельности. Сроки и бюджет можно также обсудить и согласовать лично.
Мы также готовы обсудить исключительный бюджет в случае необходимости, однако при этом в равной степени ожидаем видеть подтверждение исключительности и силы вашего портфолио :)
ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:
• объемное портфолио
• навыки работы с Adobe Photoshop / Adobe Illustrator и/или Corel
• креативность/аккуратность/четкое соблюдение ТЗ и дедлайнов/самостоятельность
• знание основ живописи и рисунка, колористики, композиции
• понимание психологии восприятия визуальной информации
• преимущество - опыт работы в издательстве и/или опыт работы с коммерческими проектами (магазины/выставки/онлайн-школы)
• лояльность к критике, готовность вносить правки
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Рассматриваются только реальные отклики, где вы комментируете стоимость всего проекта, сроки реализации и указываете комментарии по тех. заданию - надеемся такого плана любая информация также будет нам полезна. Шаблоны откликов сразу отклоняются. Будьте, пожалуйста, внимательны :)
В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ, пожалуйста, опишите кратко ваш опыт предыдущей работы и вышлите 2-3 свои наиболее удачные иллюстрации. Ждем!
Если есть вопросы - пишите, постараемся вместе всё уточнить!
Выбранный исполнитель
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