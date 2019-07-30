Нарисовать арт по фотографии девушки

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка154 просмотра

Сделать арт , по которому буду наносить татуировку в будущем, нужно сделать максимально креативно, и максимально похоже на человека , с которого будет рисоваться.

6 лет назад
Seavaev
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Fomenko_art
Татьяна 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$480
12 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С заказчиком было легко и приятно работать. Он доступно объяснил задачу, предоставив при этом и свободу действий. Заказчик не ставил невыполнимых задач, все предварительно согласовывалось, мягко корректировалось, на связь выходил быстро. С удовольствием бы поработала с Сергеем ещё. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Fomenko_art
Татьяна 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад