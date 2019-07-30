Нарисовать арт по фотографии девушки

С заказчиком было легко и приятно работать. Он доступно объяснил задачу, предоставив при этом и свободу действий. Заказчик не ставил невыполнимых задач, все предварительно согласовывалось, мягко корректировалось, на связь выходил быстро. С удовольствием бы поработала с Сергеем ещё. Рекомендую к сотрудничеству.