Fomenko_art

Татьяна Fomenko_art

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Художник-портретист
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Seavaev
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Сделать логотип
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Seavaev
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Сделать Логотип
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Seavaev
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$480
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать арт по фотографии девушки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!