Сделать Логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки156 просмотров

Нужно сделать логотип с фотографии.

6 лет назад
Seavaev
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Fomenko_art
Татьяна 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Fomenko_art
Татьяна 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад

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