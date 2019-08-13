Необходимо разработать логотип компании IQ hotels.Компания предлагает услуги интернет-маркетинга и рекламы для отелей, гостиниц, гостевых домов и т.д. Настройка правильной рекламы для увеличения загрузки отеля. Примеры сайтов: https://www.travelline.ru/ https://hotels.fire-agency.ru/ https://digitalwill.ru/ ...
Сделать Логотип
Нужно сделать логотип с фотографии.
Выбранный исполнитель
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