Логотип для свадебного салона ( центра )

Под дизайн нового сайта надо придумать как сделать надпись " свадебный центр Вега " ( печатный или рукописный шрифт) + знак . Который будет размещен на сайте и соотвественно использоваться в социальных сетях

Пока сделали несколько вариантов. Но заказчик попросил продолжить работу !

Варианты закрепила ...В данных вариант испольщуется круг с " галочкое", который соединят между собой " свадебный центр " ( тема бизнеса ) и " Вега " ( название торгового центра "

Более детальней и примеры , что нравиться в " рабочем диалоге" ...