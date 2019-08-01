Логотип для свадебного салона ( центра )

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Закрыт33 заявки429 просмотров

Под дизайн нового сайта надо придумать как сделать надпись " свадебный центр Вега " ( печатный или рукописный шрифт) +  знак . Который будет размещен на сайте и соотвественно использоваться в социальных сетях 

Пока сделали несколько вариантов. Но заказчик попросил продолжить работу !

Варианты закрепила ...В данных вариант испольщуется  круг с " галочкое", который соединят между собой " свадебный центр " ( тема бизнеса ) и " Вега " ( название торгового центра " 

Более детальней и примеры , что нравиться в " рабочем диалоге" ...

6 лет назад
Lorik350
Лариса 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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