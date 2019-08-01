Необходимо разработать логотип компании IQ hotels.Компания предлагает услуги интернет-маркетинга и рекламы для отелей, гостиниц, гостевых домов и т.д. Настройка правильной рекламы для увеличения загрузки отеля. Примеры сайтов: https://www.travelline.ru/ https://hotels.fire-agency.ru/ https://digitalwill.ru/ ...
Логотип для свадебного салона ( центра )
Под дизайн нового сайта надо придумать как сделать надпись " свадебный центр Вега " ( печатный или рукописный шрифт) + знак . Который будет размещен на сайте и соотвественно использоваться в социальных сетях
Пока сделали несколько вариантов. Но заказчик попросил продолжить работу !
Варианты закрепила ...В данных вариант испольщуется круг с " галочкое", который соединят между собой " свадебный центр " ( тема бизнеса ) и " Вега " ( название торгового центра "
Более детальней и примеры , что нравиться в " рабочем диалоге" ...
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