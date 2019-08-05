Разработка логотипа

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Завершен11 заявок238 просмотров

Здравствуйте!

Нашёл в интернете логотип (файл прикрепил). Его нужно переделать/доделать/изменить чтобы был не плагиатом.

Чтобы было представление какие цвета использовать, прикрепил макет главной страницы сайта.

Красный - #cc0000

Синий - #006699

Серый - #333333

Идею можно взять ту же, лётчик в самолёте. Вот только лицо лётчика сейчас какое-то синее, а самолёт похож на бобслей.

Можно свой вариант/идею предложить, главное чтобы логотип вписывался в дизайн сайта и выглядел стильно.

6 лет назад
Pilot-t
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alex-blek
49 лет
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
6 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Профессионал своего дела. Предоставил огромное кол-во вариантов на выбор. Учёл все пожелания и рекомендации. Было приятно работать. Рекомендую для сотрудничества!
Спасибо большое Сергею, за интересный проект и за качественные комментарии, которые очень важны, работал с удовольствием!

Заявки фрилансеров

alex-blek
49 лет
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
6 лет назад

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