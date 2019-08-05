Разработка логотипа

Здравствуйте!

Нашёл в интернете логотип (файл прикрепил). Его нужно переделать/доделать/изменить чтобы был не плагиатом.

Чтобы было представление какие цвета использовать, прикрепил макет главной страницы сайта.

Красный - #cc0000

Синий - #006699

Серый - #333333

Идею можно взять ту же, лётчик в самолёте. Вот только лицо лётчика сейчас какое-то синее, а самолёт похож на бобслей.

Можно свой вариант/идею предложить, главное чтобы логотип вписывался в дизайн сайта и выглядел стильно.