Доброго времени, просим разработать логотип для сайта simplestart.by. Он должен выглядеть как стикер, flаt цвета http://prntscr.com/ohsioc, по деловому http://prntscr.com/ohsitb, старый лого оставить как есть, добавить ракету и орла в стиле сайта. Примерное фото логотипа http://prntscr.com/ohsjme.

Оформление в такой технике, заливке, как у этих стикеров - http://prntscr.com/ohsn97.

Ждем отзывов, готовы пообщаться голосом.

Смысл логотипа, его ценность:

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