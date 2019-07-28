Нужно нарисовать логотип для видеостудии. Приложил текущую версию логотипа. Нужно придумать что-нибудь более крутое и креативно. Бюджет фиксированный.
Разработать логотип для сайта simplestart.by
Доброго времени, просим разработать логотип для сайта simplestart.by. Он должен выглядеть как стикер, flаt цвета http://prntscr.com/ohsioc, по деловому http://prntscr.com/ohsitb, старый лого оставить как есть, добавить ракету и орла в стиле сайта. Примерное фото логотипа http://prntscr.com/ohsjme.
Оформление в такой технике, заливке, как у этих стикеров - http://prntscr.com/ohsn97.
Ждем отзывов, готовы пообщаться голосом.
Смысл логотипа, его ценность:
Ребята занимаются настройкой и сопровождением программ 1с бухгалтерия, 1с предприятие в различных организациях. Надежные партнеры, большой опыт работы, новый современный подход к обслуживанию.
Заявки фрилансеров
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