Logo для энергетической компании

# 1 — $ 50

Дорогие участники, это конкурс на Логотип для компании Wise Energy

Данная компания предоставляет услуги в сфере энергетики (газ и электроэнергия)

Логотип будет размещен на сайте, брендбуке и печатке предприятия.

1. Концепция лого (только как вариант, от нее можно отходить!)

- Логотип состоит из двух букв "WE"

- "W" можно изобразить в формате биржевого графика (котировки)

- "e" в формате стрелы которая заряжает энергией

2. Концепция лого (только как вариант, от нее можно отходить!)

- На логотипе есть полное название "WISE Energy"

- В Надписи присутствуют зеленые цвета

- Сверху и снизу две полоски