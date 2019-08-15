Логотип для преподавателя английского

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Завершен9 заявок283 просмотра

Ольга, добрый день! 

Я преподаватель английского языка. Мне нужен логотип для сайта, вывески, визиток. В приложении заполненный бриф.

Сообщите, пожалуйста, сроки и стоимость вашей работы.

С уважением

Ольга

6 лет назад
guest_15642326644832
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$35
13 дней
Escrow
Отличный опыт работы с Ольгой. Услышаны и выполнены все мои пожелания, легко и приятно общаться.
Приятное общение, быстрая оплата - рекомендую к сотрудничеству!

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amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад

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