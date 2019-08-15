Нужен логотип для gps-ошейника для домашних животных. Ошейник будет продаваться с лэндинга, название бренда - PETSCOPE
Логотип для преподавателя английского
Ольга, добрый день!
Я преподаватель английского языка. Мне нужен логотип для сайта, вывески, визиток. В приложении заполненный бриф.
Сообщите, пожалуйста, сроки и стоимость вашей работы.
С уважением
Ольга
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