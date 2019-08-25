Логотип для видеостудии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки149 просмотров

Нужно нарисовать логотип для видеостудии.  Приложил текущую версию логотипа. Нужно придумать что-нибудь более крутое и креативно. Бюджет фиксированный. 

6 лет назад
itprogress
Бекзод 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$50
19 дней
Отличный исполнитель, спасибо за работу
Благодарю за сотрудничество! Четкое тз, всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад

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