Логотип для видеостудии

Нарисовать новый логотип сайта https://alfadesign.su Вместо "ALFA DESIGN" надо нарисовать "Студия дизайна Александра Коновалова". Шрифт должен быть как будто красиво написанный от руки (а ля Пушкин писал). Но при этом понятный и хорошо ...