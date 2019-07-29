Логотип для компании

День добрый!

В общем всё просто и понятно, нужен логотип(дополнитьельно нужно в размере favicon + для discord) . Хочется что-то похожее, как на картинках. Надпись должна быть такая: Canvyy. (с точкой, скорее всего).

P.S И где-то внизу под названием написать маленькими буквами Network. (без точки, капсом).

Нужна лишь красиво оформленный текст, ни каких других элементов.

Будет использоваться на сайте в виде логотипа и на форумах(к примеру reddit/lowendtalk).

По поводу цветовой гаммы - всё в Вашем распоряжении, но хочется более мягкие/спокойные тона.

Оплата: Paypal(очень желательно).

Нужно сегодня.