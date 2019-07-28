Нужно создать логотип с названием "Тазалоо" 

Доброго времени, просим разработать логотип для сайта simplestart.by. Он должен выглядеть как стикер, flаt цвета http://prntscr.com/ohsioc, по деловому http://prntscr.com/ohsitb, старый лого оставить как есть, добавить ракету и орла в стиле сайта. Примерное фото логотипа http://prntscr.com/ohsjme. Оформление в ...