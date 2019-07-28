Нужно создать логотип с названием "Тазалоо"

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт13 заявок205 просмотров

Нужно создать логотип с названием "Тазалоо" 

Предприятие предоставляет услугу только по очистке канализационных систем.

Требования:

При виде логотипа клиент должен сразу понять,  что предприятие занимается чисткой канализации.

Если у вас есть готовые решения, могу просто купить.

6 лет назад
Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработать логотип для сайта simplestart.by

    Доброго времени, просим разработать логотип для сайта simplestart.by. Он должен выглядеть как стикер, flаt цвета http://prntscr.com/ohsioc, по деловому http://prntscr.com/ohsitb, старый лого оставить как есть, добавить ракету и орла в стиле сайта. Примерное фото логотипа http://prntscr.com/ohsjme.  Оформление в ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип для видеостудии

    $50

    Нужно нарисовать логотип для видеостудии.  Приложил текущую версию логотипа. Нужно придумать что-нибудь более крутое и креативно. Бюджет фиксированный.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Logo для энергетической компании

    Дорогие участники, это конкурс на Логотип для компании Wise Energy Данная компания предоставляет услуги в сфере энергетики (газ и электроэнергия)  Логотип будет размещен на сайте, брендбуке и печатке предприятия.  1. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип для преподавателя английского

    Ольга, добрый день!  Я преподаватель английского языка. Мне нужен логотип для сайта, вывески, визиток. В приложении заполненный бриф. Сообщите, пожалуйста, сроки и стоимость вашей работы. С уважением Ольга

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Logo для компании

    Необходимо создать логотип для компании, которая занимается underground constructions and repairing (прокладка кабелей и телекоммуникацийразных видов, Directional Drilling, Fiber Optic Cable placement, coper splicing) Название компании FG UNDEGROUND LLC. Лого должно быть очень ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать простои логотип

    $5

    Сделать простои логотип 1. штурвал убираем вместо него ставим http://prntscr.com/ojb564 или лучше,   сделать на фоне саита http://prntscr.com/oje1bohttp://intership.studio 2. название Web studio белыми буквами (какие то то данные можно взят от сюда https://intership.studio) 3. внизу ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад