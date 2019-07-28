Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для нового российского бренда женской одежды.
Разработать логотип
Необходимо разработать логотип компании IQ hotels.Компания предлагает услуги интернет-маркетинга и рекламы для отелей, гостиниц, гостевых домов и т.д.
Настройка правильной рекламы для увеличения загрузки отеля.
Примеры сайтов:
https://hotels.fire-agency.ru/
Значок, рядом расположено название компании IQ hotels, под названием компании расположен слоган:"Увеличиваем загрузку отеля".
Шрифт логотипа - стандартный безопасный шрифт.
Пожелание по цветовой палитре - золотые буквы на белом фоне. Собственные идеи приветствуются.
Целевая аудитория - от небольших гостевых домов до гостиничных комплексов, которые хотят увеличить свою загрузку за счет продвижения сайта,и рекламы.
Форма логотипа - прямоугольная.
Расположение букв - горизонтально.
Логотип должен поддаваться масштабированию, так как будет нанесение на предметы (ручки, визитка и т.д.).
Заявки фрилансеров
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