Создание логотипа для стилиста-визажиста

# 1 — $ 30

Требуется создать логотип, который будет использоваться на сайтах, сертификатах обучающих курсов, визитках. Основой логотипа мы бы хотели видеть образ очаровательной русалки с пышными волосами и выразительными чертами лица(подогнать этот образ под тематику визажа).

https://styleutah.com/wp-content/uploads/2016/10/Orem_Utah_Eyelash_extensions.jpg - это пример для размышлений(просьба не копировать его). Мы бы хотели видеть более детализированным лицо русалки на логотипе, но ту же степень ухоженности ее волос и ресниц.

Также в логотипе должен фигурировать текст: Bronnikova Ruslana makeup&hair. Сочетание текста и логотипа мы бы хотели видеть гармоничным, но строгих принципов расположения текста не требуем.

В цветах логотипа должны преобладать розовые оттенки.