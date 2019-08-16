Создание логотипа для стилиста-визажиста

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок644 просмотра
#1$30

Требуется создать логотип, который будет использоваться на сайтах, сертификатах обучающих курсов,  визитках. Основой логотипа мы бы хотели видеть образ очаровательной русалки с пышными волосами и выразительными чертами лица(подогнать этот образ под тематику визажа). 

https://styleutah.com/wp-content/uploads/2016/10/Orem_Utah_Eyelash_extensions.jpg - это пример для размышлений(просьба не копировать его). Мы бы хотели видеть более детализированным лицо русалки на логотипе, но ту же степень ухоженности ее волос и ресниц. 

Также в логотипе должен фигурировать текст: Bronnikova Ruslana makeup&hair. Сочетание текста и логотипа мы бы хотели видеть гармоничным, но строгих принципов расположения текста не требуем. 

В цветах логотипа должны преобладать розовые оттенки. 

WordPress
6 лет назад
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Михаил 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Победитель конкурса

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 часов назад
6 лет назад
#1
Спасибо, стильный и красивый логотип)
Благодарю за сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 часов назад
6 лет назад
#1

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