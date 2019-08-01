Необходима разработка логотипа для нанесения на дисконтную карту для сети алкогольных магазинов. На данный момент нужны изображение и наименование
Перерисовать логотип в psd
Здравствуйте!
Нужно перерисовать логотип в psd:
1. Должно быть большое разрешение
2. Должны быть слои (чтобы в последствии можно было редактировать логотип)
3. Вместо "AR" на джойстике сделать "AB"
Примеры прикрепил, нужно сделать также
Выбранный исполнитель
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