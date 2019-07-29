Необходимо разработать логотип для компании, разрабатывающей датчик предиктивной диагности. Цена договорная ТЗ
Логотип (вектор) для алкогольного магазина
Необходима разработка логотипа для нанесения на дисконтную карту для сети алкогольных магазинов.
На данный момент нужны изображение и наименование
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен недорогой, минималистичный дизайн логотипа для сайта маркетингового агенства в цветовой палитре сайта.Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нашёл в интернете логотип (файл прикрепил). Его нужно переделать/доделать/изменить чтобы был не плагиатом. Чтобы было представление какие цвета использовать, прикрепил макет главной страницы сайта. Красный - #cc0000 ...Завершен6 лет назад
День добрый! В общем всё просто и понятно, нужен логотип(дополнитьельно нужно в размере favicon + для discord) . Хочется что-то похожее, как на картинках. Надпись должна быть такая: Canvyy. (с точкой, скорее ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Необходимо разработать логотип компании IQ hotels.Компания предлагает услуги интернет-маркетинга и рекламы для отелей, гостиниц, гостевых домов и т.д. Настройка правильной рекламы для увеличения загрузки отеля. Примеры сайтов: https://www.travelline.ru/ https://hotels.fire-agency.ru/ ...Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для нового российского бренда женской одежды.Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно создать логотип с названием "Тазалоо" Предприятие предоставляет услугу только по очистке канализационных систем. Требования: При виде логотипа клиент должен сразу понять, что предприятие занимается чисткой канализации. Если у вас есть ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени, просим разработать логотип для сайта simplestart.by. Он должен выглядеть как стикер, flаt цвета http://prntscr.com/ohsioc, по деловому http://prntscr.com/ohsitb, старый лого оставить как есть, добавить ракету и орла в стиле сайта. Примерное фото логотипа http://prntscr.com/ohsjme. Оформление в ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужно нарисовать логотип для видеостудии. Приложил текущую версию логотипа. Нужно придумать что-нибудь более крутое и креативно. Бюджет фиксированный.Завершен6 лет назад
- $30
Разработать логотип для торговой маркиЗакрыт6 лет назад