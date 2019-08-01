Разработать логотип

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки1161 просмотр
#1$30

Необходимо разработать логотип компании IQ hotels.Компания предлагает услуги интернет-маркетинга и рекламы для отелей, гостиниц, гостевых домов и т.д.

Настройка правильной рекламы для увеличения загрузки отеля.

Примеры сайтов:

https://www.travelline.ru/

https://hotels.fire-agency.ru/

https://digitalwill.ru/

Значок, рядом расположено название компании IQ hotels, под названием компании расположен слоган:"Увеличиваем загрузку отеля".

Шрифт логотипа - стандартный безопасный шрифт.

Пожелание по цветовой палитре - золотые буквы на белом фоне. Собственные идеи приветствуются.

Целевая аудитория - от небольших гостевых домов до гостиничных комплексов, которые хотят увеличить свою загрузку за счет продвижения сайта,и рекламы.

Форма логотипа - прямоугольная.

Расположение букв - горизонтально.

Логотип должен поддаваться масштабированию, так как будет нанесение на предметы (ручки, визитка и т.д.).

6 лет назад
ivandamari
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Победитель конкурса

Artem_Soroka
Артём 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Artem_Soroka
Артём 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
#1

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