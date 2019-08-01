# 1 — $ 30

Необходимо разработать логотип компании IQ hotels.Компания предлагает услуги интернет-маркетинга и рекламы для отелей, гостиниц, гостевых домов и т.д.

Настройка правильной рекламы для увеличения загрузки отеля.

Примеры сайтов:

https://www.travelline.ru/

https://hotels.fire-agency.ru/

https://digitalwill.ru/

Значок, рядом расположено название компании IQ hotels, под названием компании расположен слоган:"Увеличиваем загрузку отеля".

Шрифт логотипа - стандартный безопасный шрифт.

Пожелание по цветовой палитре - золотые буквы на белом фоне. Собственные идеи приветствуются.

Целевая аудитория - от небольших гостевых домов до гостиничных комплексов, которые хотят увеличить свою загрузку за счет продвижения сайта,и рекламы.

Форма логотипа - прямоугольная.

Расположение букв - горизонтально.

Логотип должен поддаваться масштабированию, так как будет нанесение на предметы (ручки, визитка и т.д.).