Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки489 просмотров

Нужно разработать 8 разных концепций логотипа (графический знак + название компании). В дальнейшем я выбираю наиболее понравившуюся концепцию и мы ее дорабатываем согласно правок и пожеланий. На выходе нужен 1 лого (цвет, чб вариант + все исходники). 

Логотип должен быть строгим. Преобладать светлые синие, голубые цвет. Возможно присутствие оранжевого. Лого нужен для интернет доски бесплатных объявлений. 

Все 8 вариантов должны быть предложены в разных вариациях и стилях. Лого должно быть 100% уникально так как будет подаваться на регистрацию графического знака ТМ. 

От Вас цена + сроки

Если сработаемся и Ваше лого и цена нас устроят то передадим Вам след проект на разработку дизайна сайта (главная + 13 внутр страниц)

6 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$70
17 дней
Сотрудничеством довольна
Спасибо за заказ! Всё супер, рекомендую!

Заявки фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад

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