Разработка логотипа

Нужно разработать 8 разных концепций логотипа (графический знак + название компании). В дальнейшем я выбираю наиболее понравившуюся концепцию и мы ее дорабатываем согласно правок и пожеланий. На выходе нужен 1 лого (цвет, чб вариант + все исходники).

Логотип должен быть строгим. Преобладать светлые синие, голубые цвет. Возможно присутствие оранжевого. Лого нужен для интернет доски бесплатных объявлений.

Все 8 вариантов должны быть предложены в разных вариациях и стилях. Лого должно быть 100% уникально так как будет подаваться на регистрацию графического знака ТМ.

От Вас цена + сроки

Если сработаемся и Ваше лого и цена нас устроят то передадим Вам след проект на разработку дизайна сайта (главная + 13 внутр страниц)