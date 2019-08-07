Дизайн логотипа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок1065 просмотров
#1$30

Добрый день! Необходимо разработать дизайн логотипа для интернет-магазина запчастей. Название магазина zapzapa.ru

Возможно любое написание: ZapZapa.Ru, ZAPZAPA.RU и т.д.

По цветам особых ограничений нет, только предпочтения - главное чтобы всё было уместно и сочеталось. Вообще в автомобильной тематике больше белого, красного, но если у Вас есть идеи, например, с желтым цветом, то тоже можно рассмотреть.

По пожеланиям логотип должен содержать надпись и картинку. В идеале чтобы можно было использовать отдельно и картинку и надпись.  Логотип должен быть максимально простым, минималистичным. Без сложных и непонятных элементов. Максимально эстетично и без нагружающих элементов.

6 лет назад
Bryzgalov-v
Владимир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Победитель конкурса

GreenRed
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
#1
Прекрасная работа! Как только посмотрел портфолио Андрея сразу понятно, что человек ответственно относится к своему делу. Каждый его логотип находит отражение той сферы, в которой будет использоваться. Логотипы просты и лаконичны и понятны. Рекомендую Андрея как надежного и ответственного исполнителя. Будем работать ещё.
Спасибо за победу! Всем рекомендую Владимира, как ответственного заказчика! Четко поставлена задача, с оплатой проблем нет.

Заявки фрилансеров

GreenRed
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
#1

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