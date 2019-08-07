# 1 — $ 30

Добрый день! Необходимо разработать дизайн логотипа для интернет-магазина запчастей. Название магазина zapzapa.ru

Возможно любое написание: ZapZapa.Ru, ZAPZAPA.RU и т.д.

По цветам особых ограничений нет, только предпочтения - главное чтобы всё было уместно и сочеталось. Вообще в автомобильной тематике больше белого, красного, но если у Вас есть идеи, например, с желтым цветом, то тоже можно рассмотреть.

По пожеланиям логотип должен содержать надпись и картинку. В идеале чтобы можно было использовать отдельно и картинку и надпись. Логотип должен быть максимально простым, минималистичным. Без сложных и непонятных элементов. Максимально эстетично и без нагружающих элементов.