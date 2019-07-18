Разработка карты для сайта

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка152 просмотра

Необходимо создать карту объекта.

Стилистика карты, как указано на примерах.

Исходники старой карты прикрепляю. 

6 лет назад
yakovlev_net
Олег 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$65
3 дня
Ещё раз спасибо Руслану. Всё чётко и без нареканий. Отлично справился с поставленной задачей, подходит к работе ответственно, однозначно рекомендую!
От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Все выше всяких похвал. Максимально точное ТЗ, оперативная связь, своевременная оплата. Благодарю Олега за интересный проект!

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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