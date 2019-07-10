Отрисовка элементов для игры

Нужно сделать иллюстрации и отрисовать страницы интерфейса для мобильной игры (по типу Pokemon Go). Нужны оригинальные игровые элементы (сейфы, монеты и тп) а также страницы с меню. Детали и макеты скину в личку, оставляйте ваши заявки, и главное ссылки на игровые проекты. Вы можете быть просто иллюстратором без опыта работы с интерфейсами и сделать только иллюстрации