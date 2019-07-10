Нужно сделать иллюстрации и отрисовать страницы интерфейса для мобильной игры (по типу Pokemon Go). Нужны оригинальные игровые элементы (сейфы, монеты и тп) а также страницы с меню. Детали и макеты скину в личку, оставляйте ваши заявки, ...
Отрисовать обложку
Нарисовать обложку в развороте по аналогии как на блокнотах (картинки 1,2,3) но с такими изменениями:
1) круг нарисовать по образцу картинки 4
2) вместо фигуры внизу, фигуру по образцу картинки номер 5
3) картинку номер 6 вставить вверху и внизу вместо тех что есть
4) цвет обложки - темно-синий, линии рисунков - золотые
5) отрисовать в подобном стиле корешок
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