Нужно нарисовать картинки для статьи на блог

Всем привет. Поскольку текст намного лучше читается с правильно подобранными тематическими картинками и изображениями, то и для моей статьи необходимо аналогичное оформление. Файл с примером того как должна выглядеть та или иная картинка будет во вложении. Как и что должно быть изображено будет обсуждаться далее в переписке. Жду ваших заявок по данному проекту.