Иллюстрация для explainer video

Добрый день

мы ищем иллюстратора для постоянных проектов под анимационные ролики.

сториборд предоставляем.

Если вам интересно, пожалуйста, свяжитесь со мной по имейл. И укажите стоимость одной иллюстрации. В прикреплённых файлах вы можете найти сториборд. Если вы свободны и готовы сотрудничать- сделайте одну иллюстрацию на выбор.

спасибо

[email protected]