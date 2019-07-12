Всем привет. Поскольку текст намного лучше читается с правильно подобранными тематическими картинками и изображениями, то и для моей статьи необходимо аналогичное оформление. Файл с примером того как должна выглядеть та или иная картинка будет во ...
Иллюстрация для explainer video
Добрый день
мы ищем иллюстратора для постоянных проектов под анимационные ролики.
сториборд предоставляем.
Если вам интересно, пожалуйста, свяжитесь со мной по имейл. И укажите стоимость одной иллюстрации. В прикреплённых файлах вы можете найти сториборд. Если вы свободны и готовы сотрудничать- сделайте одну иллюстрацию на выбор.
спасибо
Заявки фрилансеров
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