Портрет 2х персонажей в заданном стиле

Здравствуйте.

Нужен совместный портрет 2х персонажей в заданном (простом (без множества деталей), милом, "мультяшном") стиле (похожий стиль есть в комиксах и мультфильмах типа Lumberjanes | Дровосечки или Super Science Friends (доп. примеры могу прислать).

См. прикреплённый файл – слева будут персонаж м. пола, справа будет персонаж ж. пола, все будут обрамлены лентой с подписью "Together

Фотографии людей предоставлю.

Портрет нужен в горизонтальном виде, чтобы его можно было распечатать в высоком качестве и подарить.

Фон можно нейтральный как на примерах.

Оплачиваю:

- отрисовку 2х персонажей (в цвете)

- окружение (в цвете)

- подготовка к печати

- исходный файл