Нужен аватар для Инстаграм в жанре портрета или даже шаржа для личного блога
Портрет 2х персонажей в заданном стиле
Здравствуйте.
Нужен совместный портрет 2х персонажей в заданном (простом (без множества деталей), милом, "мультяшном") стиле (похожий стиль есть в комиксах и мультфильмах типа Lumberjanes | Дровосечки или Super Science Friends (доп. примеры могу прислать).
См. прикреплённый файл – слева будут персонаж м. пола, справа будет персонаж ж. пола, все будут обрамлены лентой с подписью "Together
Фотографии людей предоставлю.
Портрет нужен в горизонтальном виде, чтобы его можно было распечатать в высоком качестве и подарить.
Фон можно нейтральный как на примерах.
Оплачиваю:
- отрисовку 2х персонажей (в цвете)
- окружение (в цвете)
- подготовка к печати
- исходный файл
Выбранный исполнитель
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