Было приятно работать с Еленой - она Профессионал. Елена смогла уловить главную идею задания и воплотить её в жизнь. Ответственно и "с душой" подошла к работе. Результат превзошёл ожидания :) Что важно - выполнила работу раньше оговоренного срока! Оцениваю работу на 5++