Здравствуйте. Нужен совместный портрет 2-х персонажей в заданном (простом, милом, "мультяшном") стиле - см. прикреплённые файлы. См. прикреплённый файл - слева будут персонаж м. пола, справа будет персонаж ж. пола. Фон - можно деревья, сердечки, птички и проч. ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$53
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужен совместный портрет 2х персонажей в заданном (простом (без множества деталей), милом, "мультяшном") стиле (похожий стиль есть в комиксах и мультфильмах типа Lumberjanes | Дровосечки или Super Science Friends (доп. примеры могу прислать). См. прикреплённый файл ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Нужен совместный портрет 3х персонажей в заданном (простом (без множества деталей), милом, "мультяшном") стиле (похожий стиль есть в комиксах и мультфильмах типа Lumberjanes | Дровосечки или Super Science Friends (доп. примеры могу прислать отдельно). См. прикреплённый ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$53
10 баллов
4 года назад
Алексей приятный в общении человек. Задачи поставлены чётко и ясно. Оперативная обратная связь. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень доволен работой! Светлана проявила креативность, учла все необходимые критерии. Никаких задержек, переносов срока, с уважением отнеслась к моим просьбам, была все время на связи. Рекомендую как исполнителя!
$60
10 баллов
5 лет назад
Прекрасный заказчик, понятное тз, отличная обратрая связь и своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Было приятно работать с Еленой - она Профессионал. Елена смогла уловить главную идею задания и воплотить её в жизнь. Ответственно и "с душой" подошла к работе. Результат превзошёл ожидания :) Что важно - выполнила работу раньше оговоренного срока! Оцениваю работу на 5++