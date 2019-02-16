aliakse1

Алексей aliakse1

 
29 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$53
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Портрет 2-х людей в стиле "мультфильма"

    Здравствуйте.  Нужен совместный портрет 2-х персонажей в заданном (простом, милом, "мультяшном") стиле - см. прикреплённые файлы. См. прикреплённый файл - слева будут персонаж м. пола, справа будет персонаж ж. пола. Фон - можно деревья, сердечки, птички и проч. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Портрет 2х персонажей в заданном стиле

    Здравствуйте.  Нужен совместный портрет 2х персонажей в заданном (простом (без множества деталей), милом, "мультяшном") стиле (похожий стиль есть в комиксах и мультфильмах типа Lumberjanes | Дровосечки или Super Science Friends (доп. примеры могу прислать).  См. прикреплённый файл ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Портрет 3х персонажей в заданном стиле

    Здравствуйте.  Нужен совместный портрет 3х персонажей в заданном (простом (без множества деталей), милом, "мультяшном") стиле (похожий стиль есть в комиксах и мультфильмах типа Lumberjanes | Дровосечки или Super Science Friends (доп. примеры могу прислать отдельно).  См. прикреплённый ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Flichart
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$53
10 баллов
4 года назад
Портрет 2х персонажей в заданном стиле
Алексей приятный в общении человек. Задачи поставлены чётко и ясно. Оперативная обратная связь. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень доволен работой! Светлана проявила креативность, учла все необходимые критерии. Никаких задержек, переносов срока, с уважением отнеслась к моим просьбам, была все время на связи. Рекомендую как исполнителя!
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olenkamelenka
Елена 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
24 отзыва
$60
10 баллов
5 лет назад
Портрет 3х персонажей в заданном стиле
Прекрасный заказчик, понятное тз, отличная обратрая связь и своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества!
Было приятно работать с Еленой - она Профессионал. Елена смогла уловить главную идею задания и воплотить её в жизнь. Ответственно и "с душой" подошла к работе. Результат превзошёл ожидания :) Что важно - выполнила работу раньше оговоренного срока! Оцениваю работу на 5++
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