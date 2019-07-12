Конвертировать лого с CDR в DXF формат

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок232 просмотра

Добрый день! Необходимо переконвертировать лого с CDR  в DXF формат. 

В комментарии напишите, пожалуйста, об опыте подобных задач выполненных вами и стоимость за это задание.

6 лет назад
ostiger
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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