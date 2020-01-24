Нарисовать в векторе по эскизу

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Завершен5 заявок195 просмотров

Нарисовать в векторе макет для лазерной резки. Размеры экранов:

Физика

1окно:высота 95 см, длина 257 см, ширина 17см

2окно:97* 257* 17

3окно:96* 257* 16

Лаборатория физика

1окно98* 257* 17

Математика 

1окно:93* 245* 14

2окно:93* 255* 12

3окно:93*258,5* 13

Химия

1окно:95* 255* 18

2окно:95* 255* 18

3окно:95* 255* 18

Лаборатория химия

1окно:95* 256* 18

2окно:95* 252* 18

6 лет назад
Angel_Stas
Станислав 
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Все хорошо, благодарим.
Все отлично, Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад