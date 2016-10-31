Дизайнер, который отлично знает свое дело. Отличная коммуникация и понимание рекомендаций по правкам с полуслова. Все доработки в черновых версиях вносились быстро и сразу же качественно. Результатом остались очень довольны. Логотип получился, как мы и хотели: добрым и внятным. Рекомендую!