MediaMate

Юрий MediaMate

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

movena
Оксана 
49 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Серия Пасхальных и Рождественских иллюстраций
Спасибо, было приятно работать.
Спасибо!
Ответный отзыв
pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$25
10 баллов
8 лет назад
[MH] Разработка стилизованных персонажей [векторная графика]
Постановка задачи - вышка. Помощь - супер! Юрий не просто заказчик, это друг и товарищ на время проекта. Приятное общение обеспечено, высылает оплату быстрее чем бегает "Флеш". Супер проект, который подарил кучу эмоций) я доволен! Рекомендую к сотрудничеству!!!
Отличный дизайнер с оригинальным вкусом. Как всегда хорошая коммуникация, открытость, легкое восприятие любых идей, доведение до качественного результата. Готовили наших персонажей и учились новому вместе :) Остался доволен! Советую.
Ответный отзыв
prem
36 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа для MildHug (бренд детских товаров)
Спасибо, было приятно с Вами сотрудничать!
Дизайнер, который отлично знает свое дело. Отличная коммуникация и понимание рекомендаций по правкам с полуслова. Все доработки в черновых версиях вносились быстро и сразу же качественно. Результатом остались очень довольны. Логотип получился, как мы и хотели: добрым и внятным. Рекомендую!
Ответный отзыв
pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа для MildHug (бренд детских товаров)
Юрий, заказчик, который знает, что хочет получить в конечном результате. Сотрудничеством очень доволен! Коммуникацией также! Оплата произведена мгновенно. Рекомендую к сотрудничеству Юрия, как ответственного заказчика и приятного в общении человека! :)
Дизайнер с отличным авторским стилем и креативным подходом к исполнению. Логотип получился выразительным и оригинальным. И это победитель нашего конкурса - 1 место, поздравляю! Буду рад снова видеть в числе участников наших новых конкурсов!
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Mich_D
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа для MildHug (бренд детских товаров)
Отличный заказчик! Постановка задачи на высшем уровне! Буду рад сотрудничеству!
Дизайнер-профи. Знает свое дело и делает его на отлично. Отличный вкус и профессиональная демонстрация вариантов использования разрабатываемого логотипа. Очень доволен нашей коммуникацией!
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