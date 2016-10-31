Ищу специалиста по разработке шрифтов. Интересует разработка индивидуального шрифта по мотивам уже существующего. Интересует написание латиницей букв верхнего регистра одно начертание regular. Это должен быть наборный шрифт, который можно использовать в различных областях.
- Шрифты2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте Дмитрий, Ищем специалиста на постоянный проект для создание кастомизированного функционала на базе OpenCart. Предлагаю созвониться по Скайпу и обсудить ваши тарифы и загрузку. Вам будет интересно долгосрочное сотрудничество? ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте Илья, Ищем специалиста на постоянный проект для создание кастомизированного функционала на базе OpenCart. Предлагаю созвониться по Скайпу и обсудить ваши тарифы и загрузку. Вам будет интересно долгосрочное сотрудничество? ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте Юрий, Ищем специалиста на постоянный проект для создание кастомизированного функционала на базе OpenCart. Предлагаю созвониться по Скайпу и обсудить ваши тарифы и загрузку. Вам будет интересно долгосрочное сотрудничество? ...Закрыт5 лет назад
- $50
О НАС: Частная студия комплексных креативных решений. Ищем Талантливого опытного Художника-иллюстратора для создания Серии качественных иллюстраций. *** Тематика проекта: "Пасха и Рождество". *** Рассматриваем варианты постоянной работы, а также временного сотрудничества. ...Иллюстрации и Рисунки31 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $16
О НАС: Частная студия комплексных креативных решений. Ищем Талантливого опытного Художника-иллюстратора для создания Серии качественных иллюстраций. *** Тематика проекта: "Пасха и Рождество". *** Рассматриваем варианты постоянной работы, а также временного сотрудничества. ...Закрыт6 лет назад
- $50
О НАС: Частная студия комплексных креативных решений. Ищем Талантливого опытного Художника-иллюстратора для создания Серии качественных иллюстраций. *** Тематика проекта: "Пасха и Рождество". *** Рассматриваем варианты постоянной работы, а также временного сотрудничества. ...Завершен6 лет назад
- $50
О НАС: Частная студия комплексных креативных решений. Ищем Талантливого опытного Художника-иллюстратора для создания Серии качественных иллюстраций. *** Тематика проекта: "Пасха и Рождество". *** Рассматриваем варианты постоянной работы, а также временного сотрудничества. ...Закрыт6 лет назад
- $25
Подробнее об общих требованиях проекта, а также стилистике готовых персонажей: https://docs.google.com/document/d/1gyomBmzisNr_q2P5bHOUfPwXWc_QBUHMBV-RXwVYj1o/edit?usp=sharing Бюджет указан за одного персонажа. Приоритет создания персонажей будет оговорен лично в процессе переписки.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Необходимо разработать логотип для компании под названием MildHug. Под этим брендoм реализуются товары для детей, такие как одежда и элементы детского гардероба. Наши покупатели, родители - мамы и папы, которые очень хотят ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Необходимо разработать логотип для компании под названием MildHug. Под этим брендoм реализуются товары для детей, такие как одежда и элементы детского гардероба. Наши покупатели, родители - мамы и папы, которые очень хотят ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $80
Привет! [:::::::: ПОБЕДИТЕЛИ конкурса будут объявлены 5 ноября! ::::::::] Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 60$ и 20$ соответственно! ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен8 лет назад