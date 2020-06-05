Создание кастомизированного функционала на базе OpenCart

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Здравствуйте Дмитрий,

Ищем специалиста на постоянный проект для создание кастомизированного функционала на базе OpenCart.

Предлагаю созвониться по Скайпу и обсудить ваши тарифы и загрузку.

Вам будет интересно долгосрочное сотрудничество?

Спасибо,

Юрий.

Opencart
5 лет назад
MediaMate
Юрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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