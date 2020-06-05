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Создание кастомизированного функционала на базе OpenCart
Здравствуйте Дмитрий,
Ищем специалиста на постоянный проект для создание кастомизированного функционала на базе OpenCart.
Предлагаю созвониться по Скайпу и обсудить ваши тарифы и загрузку.
Вам будет интересно долгосрочное сотрудничество?
Спасибо,
Юрий.
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