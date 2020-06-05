Доработка функционала сайтов на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки711 просмотров

Требуется доработка функционала. Подробнее в ТЗ, прототипах и схеме: https://drive.google.com/drive/folders/1RN4-DwSweM68ZtmlM6mTBiLsA9dZ75bf?usp=sharing

Opencart
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IG-M
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Заявки фрилансеров

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