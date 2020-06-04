Спарсить отзывы для товаров.

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Закрыт8 заявок643 просмотра

Есть сайт с 1 млн товаров. Нужно спарсить отзывы для товаров. Могу показать примеры сайтов, которые осуществляли данный парсинг, в целом можно спарсить отзывы с них. Нужен опытный человек, кто уже занимался парсингом отзывов.

Парсинг данных
5 лет назад
miraed
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад
Николай
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов(-2)
5 лет назад
Виталий
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Павел
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад

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