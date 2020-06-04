Спарсить отзывы для товаров.

Нужно сделать парсинг сайта для импорта товаров с дальнейшим обновлением по количеству и размерам. Есть файл с остатками, который получаю ежедневно от поставщика с актуальными данными (отсюда нужно взять размеры,кол-во, название), из сайта,который ...