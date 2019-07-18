Создать похожую работу

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Закрыт7 заявок315 просмотров

Здравствуйте.

Мне мне необходимо сделать инфографику по следующему ТЗ:

https://docs.google.com/presentation/d/10BDJ7ara-bfnWEzC9sQ8E_SpeC87q3H82zJsIp71NgI/edit?usp=sharing

Прошлый дизайнер сделал. мне такое (очень не понравилось):

прикрепил к письму.

Пример работы

6 лет назад
guest_15634393700949
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров