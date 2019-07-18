Рескин Unity игры: 2D/3D художник

Нужно перерисовать арт из игры (рескин)

Игра в стиле готовки еды. Нужно перерисовать основные объекты в игре, кнопки, персонажей, сделать несколько промо картинок

Много мелкого арта (в некоторых случаях будет достаточно изменения цветовой схемы)

Также есть основные объекты (здания/кухонные предметы/еда)

Файлы нужно предоставить в формате psd/png с разрешением идентичным исходнику

В рамках рескина можно использовать третесторонние наборы иконок/картинок (если они были куплены вами ранее и вы имеет право ими пользоваться)

полное ТЗ представлено по ссылке

https://www.dropbox.com/s/ng4dskrh2a5hlq2/%D0%A2%D0%97.zip?dl=0

Пишите ваши предложения по срокам/цене