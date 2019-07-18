Отрисовать персонажей для мобильной игры

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Закрыт9 заявок787 просмотров

Ищу дизайнеров/иллюстраторов/художников для работы над персонажами мобильной игры. 

1 персонаж - это отдельно нарисованные:

  • тело с одеждой
  • голова с нейтральной эмоцией
  • дополнительные варианты эмоций (2-5 шт.)
  • прическа (1-6 шт.)
  • дополнительные наряды (1-6 шт.)
Персонажи должны быть отрисованы в той же стилистике, как в прикрепленных файлах.

Рисуются по пояс, с помощью предоставленного мной шаблона.

Вы получите полностью расписанное ТЗ с референсами - перерисовываем реальных людей. 

Также вы получите исходники уже отрисованных персонажей в качестве примера.

Работаем только после прохождения ОПЛАЧИВАЕМОГО тестового задания:

Отрисовать голову Мэттью Макконахи с нейтральной эмоцией в стиле прикрепленных к проекту работ (основной реф прикрепил, множество фотографий в гугле)

6 лет назад
OlegKiselev
Олег 
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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