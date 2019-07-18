Необходимо отрисовать набор векторных стикеров по примеру в приложении. Всего необходимо около 200 стикеров в формате ai или eps вписанные в квадратную область (примером 500х500px). ТЗ будет в виде ...
Отрисовать персонажей для мобильной игры
Ищу дизайнеров/иллюстраторов/художников для работы над персонажами мобильной игры.
1 персонаж - это отдельно нарисованные:
- тело с одеждой
- голова с нейтральной эмоцией
- дополнительные варианты эмоций (2-5 шт.)
- прическа (1-6 шт.)
- дополнительные наряды (1-6 шт.)
Рисуются по пояс, с помощью предоставленного мной шаблона.
Вы получите полностью расписанное ТЗ с референсами - перерисовываем реальных людей.
Также вы получите исходники уже отрисованных персонажей в качестве примера.
Работаем только после прохождения ОПЛАЧИВАЕМОГО тестового задания:
Отрисовать голову Мэттью Макконахи с нейтральной эмоцией в стиле прикрепленных к проекту работ (основной реф прикрепил, множество фотографий в гугле)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуются рисунки цветными карандашами для сайта, на котором будут предлагаться уроки по изучению русского языка для англоязычных. На каждый урок нужен небольшой рисунок карандашами, несложный, но дающий представление об уроке. На одном рисунке может быть ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
Требуется создать 30 рамок для фотографий для использования в программе по работе с фото. Внимательно ознакомьтесь с приложенным ТЗ, сразу уточните непонятные моменты. Сначала необходимо сделать 5 пробных рамок (оплачиваются) ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу дизайнера постельного белья. Необходимо разработать несколько вариантов комплектов, учитывая материал, составить 3D + выкройка. -Удаленная работа - Оперативность, пунктуальность - Оплата по договоренностиИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
текстураИллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт6 лет назад
- $62
обрисовка.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне мне необходимо сделать инфографику по следующему ТЗ: https://docs.google.com/presentation/d/10BDJ7ara-bfnWEzC9sQ8E_SpeC87q3H82zJsIp71NgI/edit?usp=sharing Прошлый дизайнер сделал. мне такое (очень не понравилось): прикрепил к письму. Пример работыИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $16
О НАС: Частная студия комплексных креативных решений. Ищем Талантливого опытного Художника-иллюстратора для создания Серии качественных иллюстраций. *** Тематика проекта: "Пасха и Рождество". *** Рассматриваем варианты постоянной работы, а также временного сотрудничества. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт6 лет назад
На шапке должны быть нарисованные персонажи из разных игр со свободным местом по середине чтобы можно было нарисовать на этом месте что нибуть другоеИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $240
Сделать арт , по которому буду наносить татуировку в будущем, нужно сделать максимально креативно, и максимально похоже на человека , с которого будет рисоваться.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад