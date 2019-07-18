Отрисовать персонажей для мобильной игры

Ищу дизайнеров/иллюстраторов/художников для работы над персонажами мобильной игры.

1 персонаж - это отдельно нарисованные:

тело с одеждой

голова с нейтральной эмоцией

дополнительные варианты эмоций (2-5 шт.)

прическа (1-6 шт.)

дополнительные наряды (1-6 шт.)

Персонажи должны быть отрисованы в той же стилистике, как в прикрепленных файлах.

Рисуются по пояс, с помощью предоставленного мной шаблона.

Вы получите полностью расписанное ТЗ с референсами - перерисовываем реальных людей.

Также вы получите исходники уже отрисованных персонажей в качестве примера.

Работаем только после прохождения ОПЛАЧИВАЕМОГО тестового задания:

Отрисовать голову Мэттью Макконахи с нейтральной эмоцией в стиле прикрепленных к проекту работ (основной реф прикрепил, множество фотографий в гугле)